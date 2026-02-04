09:01, 4 лютого
За добу захисники України знищили 780 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 780 російських окупантів.
Загалом Росія втратила в Україні близько 1 243 070 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб
- танків – 11 637 (+4)
- бойових броньованих машин – 23 992 (+7)
- артилерійських систем – 36 915 (+60)
- РСЗВ – 1 634 (+1)
- засоби ППО – 1 293 (+1)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355)
- крилаті ракети – 4 245 (+40)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211)
- спеціальна техніка / special equipment – 4 062 (+4).
Дані уточнюються.
