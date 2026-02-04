Надійне джерело

За добу захисники України знищили 780 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 780 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні близько 1 243 070 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 243 070 (+780) осіб

танків – 11 637 (+4)

бойових броньованих машин – 23 992 (+7)

артилерійських систем – 36 915 (+60)

РСЗВ – 1 634 (+1)

засоби ППО – 1 293 (+1)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 123 743 (+1 355)

крилаті ракети – 4 245 (+40)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 949 (+211)

спеціальна техніка / special equipment – 4 062 (+4). Дані уточнюються.

Роман Лазоренко Головний редактор сайту