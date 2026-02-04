Рус
Ольга Романова
11:08, 4 лютого
На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула

За 3 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Добропіллі.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 943 людини, у тому числі 29 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Максим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі загинула людина. В Іванівці Шахівської громади пошкоджено 5 приватних будинків, у Золотому Колодязі - 4, у Торецькому - 2, у Грузькому - 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю, у Тихонівці - 7 будинків, у Райгородку - 1. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено 9 торгових павільйонів. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 12 приватних будинків і 2 вантажівки. У Дружківці пошкоджено авто. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.





