Рус
  • Головна
  • В Україні продовжили виплати пенсій понад 350 тисячам людей в окупації та за кордоном: які умови для отримання грошей
Ольга Романова
редактор
13:28, 4 лютого

В Україні продовжили виплати пенсій понад 350 тисячам людей в окупації та за кордоном: які умови для отримання грошей

Читать на русском
В Україні продовжили виплати пенсій понад 350 тисячам людей в окупації та за кордоном: які умови для отримання грошей

Виплати 2026 року пенсіонерам, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на окупованих територіях, продовжено, якщо вони до 31 грудня 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України у відповідь на запит «Новин Донбасу».

Також ті, хто перебуває на окупованих територіях або виїхали звідти, мали повідомити про неотримання виплат від Росії. Виконання цих положень законодавства стало підставою для продовження виплат 352,4 тисяч осіб, які протягом 2025 року пройшли фізичну ідентифікацію.



«Слід зазначити, що вищезазначені умови для продовження виплат передбачені чинним законодавством для всіх одержувачів, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на окупованій території, або виїхав з окупованої території України, а не лише для внутрішньо переміщених осіб. В електронних базах даних Пенсійного фонду України є інформація про 1,3 тисячі осіб, які повідомили повідомлення про отримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ», – заявили в ПФУ.


Способи проходження фізичної ідентифікації:

  • через авторизацію в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія.ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Дія»;
  • за допомогою відеоконференцзв'язку. Заяви на ідентифікацію особи за допомогою відеоконференцзв'язку подаються через веб-портал Фонду – https://portal.pfu.gov.ua – шляхом заповнення відповідного електронного бланку або через Контакт-центр ПФУ – 0800503753.

Якщо пенсіонер, що проживає на окупованій території України, не пройшов фізичну ідентифікацію і не повідомив про неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, і у зв'язку з цим виплати призначеної йому пенсії були припинені, то після проходження фізичної ідентифікації та повідомлення про неотримання виплат від країни-агресора виплати будуть відновлені.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ТОТ #пенсіонери #ідентифікація #ПФУ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту