Ольга Романова
редактор
11:56, 4 лютого
Надійне джерело

Передавав координати та фото позицій ЗСУ: у Дружківці затримали російського агента

Читать на русском
У прифронтовій Дружківці правоохоронці викрили місцевого мешканця, який передавав ФСБ Росії дані про розташування українських військових.

Йому повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, інформує Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, контакт чоловіка з представником російської спецслужби розпочався у вересні 2025 року. Основною темою спілкування стала передача інформації про позиції Сил оборони України у наближеному до лінії фронту регіоні.

Упродовж двох місяців підозрюваний надіслав куратору сім текстових і графічних повідомлень. До них він додавав фотографії об’єктів та підтверджував геолокації за скриншотами з Google Maps, які отримував від російської сторони. Зокрема, чоловік повідомляв про розташування засобів радіозв’язку, що використовувалися українськими військовими для оборони міста.

Необхідні відомості він збирав через знайомих, а також отримував від власної матері. Ворожого інформатора викрили співробітники СБУ. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у провадженні здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

#Донеччина #Дружківка #ФСБ #агент #прокуратура
Ольга Романова
редактор
