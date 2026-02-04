Росіяни вдарили касетними боєприпасами по ринку в Дружківці: 7 загиблих і 15 поранених, - ФОТО

Сьогодні, 4 лютого 2026 року російські війська завдали масованого удару по місту Дружківка на Донеччині.

Однією з цілей став місцевий ринок, який окупанти атакували з реактивної системи залпового вогню «Смерч» із застосуванням касетних боєприпасів, повідомляє Донецька обласна прокуратура та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше семеро мирних жителів — п’ятеро чоловіків і дві жінки віком від 43 до 81 року. Ще 15 цивільних віком від 50 до 72 років дістали поранення різного ступеня тяжкості. У постраждалих зафіксовано мінно-вибухові травми, переломи та інші ушкодження. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок удару пошкоджено торгівельні павільйони ринку та автомобілі. Крім того, російська авіація скинула на місто дві авіабомби, унаслідок чого зазнали руйнувань промислова зона, три багатоповерхові житлові будинки та три приватні оселі.

На місці трагедії працюють екстрені та комунальні служби, триває фіксація наслідків обстрілу. Остаточна кількість постраждалих уточнюється. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.