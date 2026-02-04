Росіяни вночі обстріляли пожежну частину в Миколаївці на Донеччині, - ФОТО

У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Миколаївка Краматорського району. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю пожежної частини.

За повідомленням рятувальників, ударом частково зруйновано фасад підрозділу: вибито вікна, пошкоджено ролети в’їзних воріт і елементи зовнішніх стін. Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без поранених, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Пожежно-рятувальна техніка також не зазнала ушкоджень і залишається придатною до виконання завдань. Попри обстріли та загрозу нових атак, підрозділ продовжує працювати у штатному режимі та готовий надавати допомогу населенню.