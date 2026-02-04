12:56, 4 лютого
Росіяни вночі обстріляли пожежну частину в Миколаївці на Донеччині, - ФОТО
У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Миколаївка Краматорського району. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю пожежної частини.
За повідомленням рятувальників, ударом частково зруйновано фасад підрозділу: вибито вікна, пошкоджено ролети в’їзних воріт і елементи зовнішніх стін. Під час обстрілу особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без поранених, повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Пожежно-рятувальна техніка також не зазнала ушкоджень і залишається придатною до виконання завдань. Попри обстріли та загрозу нових атак, підрозділ продовжує працювати у штатному режимі та готовий надавати допомогу населенню.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого