Ольга Романова
редактор
12:21, 4 лютого
Надійне джерело

Трагедія в інтернаті Дружківки: медпрацівниць підозрюють у недбалості, що призвела до смерті дитини

У Донецькій області правоохоронці розслідують трагедію в дитячому будинку-інтернаті в Дружківці, де через недбалість персоналу загинула неповнолітня вихованка. 

Колишній співробітниці закладу повідомили про підозру, а щодо її колеги обвинувальний акт уже передали до суду. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті дитини (ч. 2 ст. 137 КК України), повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2022 року дві молодші медсестри, які мали понад десять років стажу, заступили на чергування в групі, де перебували діти з інвалідністю та тяжкими порушеннями розвитку. Одна з працівниць помітила, що 17-річна вихованка перебуває у збудженому стані й потребує постійного нагляду. Дівчину ізолювали в кімнаті, де перебувала ще одна неповнолітня, однак медперсонал залишив обох без належного контролю.

Слідчі наголошують, що через стан здоров’я та особливості розвитку діти не могли самостійно подбати про власну безпеку і повністю залежали від дорослих. За відсутності нагляду між ними виник конфлікт, який завершився загибеллю старшої дівчини.

Після інциденту обидві працівниці звільнилися з посад. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють підрозділи ГУНП у Донецькій області. У прокуратурі наголосили, що відповідальність за безпеку вихованців інтернатів має бути безумовною.

#Донеччина #Дружківка #інтернат #смертьдитини #прокуратура
Ольга Романова
редактор
