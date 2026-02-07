За добу захисники України знищили 730 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували 730 російських окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 1 245 290 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб

танків – 11 650 (+2) од.

бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.

артилерійських систем – 37 036 (+22) од.

РСЗВ – 1 637 (+0) од.

засоби ППО – 1 295 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.

крилаті ракети – 4 245 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од.

спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.

Дані уточнюються.