За добу захисники України знищили 730 російських окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 730 російських окупантів.
З початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 1 245 290 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб
- танків – 11 650 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.
- артилерійських систем – 37 036 (+22) од.
- РСЗВ – 1 637 (+0) од.
- засоби ППО – 1 295 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 379 (+68) од.
- спеціальна техніка – 4 064 (+1) од.
Дані уточнюються.
