Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 730 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:26, Сьогодні
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 730 російських окупантів

Читать на русском
За добу захисники України знищили 730 російських окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували 730 російських окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 1 245 290 солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 245 290 (+730) осіб 
  • танків – 11 650 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 009 (+2) од.
  • артилерійських систем – 37 036 (+22) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 295 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 081 (+1 161) од.
  • крилаті ракети  – 4 245 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 28 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 77 379 (+68) од.
  • спеціальна техніка  – 4 064 (+1) од.

Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту