Справу «прессекретарки генпрокуратури днр», яка агітувала за армію РФ, передали до суду

Справу колишньої української правоохоронниці, яка після початку російської окупації Донеччини обійняла посаду «прессекретаря генеральної прокуратури днр» і публічно закликала вступати до лав армії РФ, передано до суду.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, у 2017 році підполковник міліції з 16-річним стажем служби в органах внутрішніх справ України працевлаштувалася до так званої «генеральної прокуратури днр». Там вона очолила пресслужбу та стала однією з публічних спікерок окупаційної адміністрації.

За даними слідства, жінка систематично поширювала російську пропаганду, перекручувала інформацію про події на сході України та сприяла легітимізації незаконних органів влади на тимчасово окупованій частині Донецької області. Через підконтрольні бойовикам медіа вона впливала на місцеве населення, застосовуючи юридичні маніпуляції та спотворюючи факти.

Окрім цього, обвинувачена публічно закликала громадян долучатися до незаконних збройних формувань РФ, які ведуть бойові дії проти Сил оборони України, а також попереджала про відповідальність за ухилення від так званої «мобілізації».

Обвинувальний акт щодо 53-річної ексначальниці сектору зв’язків з громадськістю УМВС України на Донецькій залізниці скерували до суду за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України — участь у терористичній організації. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території.

Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР, розташоване у Краматорську. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.