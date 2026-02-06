Рус
Ольга Романова
редактор
10:26, Вчора

На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти

Інформація про постраждалих в Донецькій області за добу не надходила.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 840 людей, у тому числі 29 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Новому Шаховому пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 5, у Торецькому та Кучеревому Яру — по 2.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та авто. У Слов'янську пошкоджено промзону та приватні будинки. У Краматорську пошкоджено торговий об'єкт.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.





#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
