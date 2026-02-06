На окупованій Донеччині підрахують горобців у межах «всеросійської перепису»

У Росії з 7 по 15 лютого заплановано проведення так званого Всеросійського перепису горобців. У межах акції організатори збирають дані про чисельність цих птахів у різних регіонах, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляють окупаційні ресурси, на території так званої «ДНР» під час зимового етапу перепису у 2025 році зафіксували 511 горобців. Водночас під час попереднього етапу, який відбувся у серпні, було нараховано лише 226 птахів.





