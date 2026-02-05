Рус
  • З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
15:17, 5 лютого
Надійне джерело

З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО

Україна і Росія 5 лютого провели перший з жовтня обмін полоненими.

Додому повернулися 157 українців, аналогічну кількість окупантів відправили до Росії. Про обмін повідомив президент Володимир Зеленський. Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО, фото-1

"Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще з 22-го року", – розповів президент.

З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО, фото-2

В Координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що це вже 71-ий обмін. Додому повернулися 150 військових і семеро цивільних. 139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО, фото-3

Більшість визволених захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.

З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО, фото-4

"Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до «довічного ув’язнення». Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця – 63 роки", – розповіли в штабі.

З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО, фото-5
#Україна #росія #обмін #полонені
