З російського полону визволили 157 українців: серед них оборонці Маріуполя та ЧАЕС, - ФОТО

Україна і Росія 5 лютого провели перший з жовтня обмін полоненими.

Додому повернулися 157 українців, аналогічну кількість окупантів відправили до Росії. Про обмін повідомив президент Володимир Зеленський. Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

"Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще з 22-го року", – розповів президент.

В Координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що це вже 71-ий обмін. Додому повернулися 150 військових і семеро цивільних. 139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року.

Більшість визволених захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.