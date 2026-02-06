Рус
  • Експрацівника «мдб днр» заочно засудили до 12 років за злочини в окупованому Донецьку
Ольга Романова
редактор
11:28, Вчора
Суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Білорусі, який працював у складі так званого «мдб днр» та брав участь у переслідуваннях і знущаннях над цивільними в окупованому Донецьку.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, чоловіка визнали винним в участі у терористичній організації та порушенні законів і звичаїв війни, вчинених у складі групи осіб. Йому інкримінують ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2015 році обвинувачений влаштувався до так званого «міністерства державної безпеки днр», де обіймав посаду «старшого оперуповноваженого» в одному з підрозділів. Він брав участь у переслідуванні родичів українських правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ та цивільних мешканців, які не підтримували окупаційний режим.

Разом з іншими представниками незаконних збройних формувань засуджений причетний до незаконних затримань і жорстокого поводження з людьми. Допити та утримання потерпілих відбувалися, зокрема, у захоплених будівлях та на території колишнього заводу «Ізоляція» в Донецьку.

Слідство встановило, що щонайменше троє постраждалих згодом змогли виїхати на підконтрольну Україні територію та дати свідчення. На підставі зібраних доказів суд ухвалив обвинувальний вирок у заочному порядку.

Ольга Романова
редактор
