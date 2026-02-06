09:15, Вчора
За добу захисники України знищили 720 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 720 солдатів РФ.
Знищено 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, РСЗВ та 2 засоби ППО. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб
- танків – 11 648 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од.
- артилерійських систем – 37 014 (+39) од.
- РСЗВ – 1 637 (+1) од.
- засоби ППО – 1 295 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од.
- спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.
