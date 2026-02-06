Надійне джерело

За добу захисники України знищили 720 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 720 солдатів РФ. Знищено 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, РСЗВ та 2 засоби ППО. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб

танків – 11 648 (+6) од.

бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од.

артилерійських систем – 37 014 (+39) од.

РСЗВ – 1 637 (+1) од.

засоби ППО – 1 295 (+2) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од.

крилаті ракети – 4 245 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од.

спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.

Ольга Романова редактор