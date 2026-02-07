Ситуація на фронті на ранок 7 лютого: протягом доби відбулося 153 бойових зіткнення

Розпочалася 1445-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат на різних ділянках фронту. За інформацією Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Самійлівка, Воскресенка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Кам’янка, Залізне, Щербаки та Барвінівка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 91 обстріл, один з них - з реактивних систем залпового вогню. Також завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 12 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Приліпки, Кутьківки, Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман, Твердохлібове, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Кривої Луки та в районах Дронівки, Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Бересток, Іллінівка, Софіївка та Новопавлівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік у Іванівки, Злагоди, Зеленого Гаю та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів - у районах Гуляйполя, Прилук, Староукраїнки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Зеленого, Криничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 730 осіб. Також ворог втратив два танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 1161 безпілотний літальний апарат, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.