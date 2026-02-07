Рус
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
22:42, Вчора
Надійне джерело

Ні Jerry Heil: стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2026, - ВІДЕО

У суботу, 7 лютого, в Україні пройшов Національний відбір на 70-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Україну на Євробаченні 2026 представлятиме LELEKA із піснею Ridnym. Переможниця отримала загалом 20 балів: 10 від глядачів і 10 балів від членів журі — Руслани, Злати Огневич, Євгена Філатова, Віталія Дроздова та Костянтина Томільченка.

Результати голосування глядачів:

LELEKA — 10

LAUD — 9

Jerry Heil — 8

KHAYAT — 7

Mr. Vel — 6

The Elliens — 5

Molodi — 4

Monokate — 3

Valeriya Force — 2

ЩукаРиба — 1

 Результати голосування журі:

LELEKA — 10

LAUD — 9

Jerry Heil — 8

Mr. Vel — 7

Monokate — 6

KHAYAT — 5

Valeriya Force — 4

ЩукаРиба — 3

Molodi — 2

The Elliens — 1

70-й ювілейний Міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні після перемоги австрійського співака JJ із піснею Wasted Love на Євробаченні 2026.  Перший і другий півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.

У конкурсі візьмуть участь 35 країн, з них 30 змагатимуться у півфіналах, а ще п’ять за правилами конкурсу виходять у фінал автоматично. Після жеребкування визначилося, що Україна виступатиме у другій частині другого півфіналу пісенного конкурсу.

#Україна #Євробачення-2026 #Лелека
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
