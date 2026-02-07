Ні Jerry Heil: стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2026, - ВІДЕО
У суботу, 7 лютого, в Україні пройшов Національний відбір на 70-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення.
Україну на Євробаченні 2026 представлятиме LELEKA із піснею Ridnym. Переможниця отримала загалом 20 балів: 10 від глядачів і 10 балів від членів журі — Руслани, Злати Огневич, Євгена Філатова, Віталія Дроздова та Костянтина Томільченка.
Результати голосування глядачів:
LELEKA — 10
LAUD — 9
Jerry Heil — 8
KHAYAT — 7
Mr. Vel — 6
The Elliens — 5
Molodi — 4
Monokate — 3
Valeriya Force — 2
ЩукаРиба — 1
Результати голосування журі:
LELEKA — 10
LAUD — 9
Jerry Heil — 8
Mr. Vel — 7
Monokate — 6
KHAYAT — 5
Valeriya Force — 4
ЩукаРиба — 3
Molodi — 2
The Elliens — 1
70-й ювілейний Міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбудеться у столиці Австрії Відні після перемоги австрійського співака JJ із піснею Wasted Love на Євробаченні 2026. Перший і другий півфінали пройдуть 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.
У конкурсі візьмуть участь 35 країн, з них 30 змагатимуться у півфіналах, а ще п’ять за правилами конкурсу виходять у фінал автоматично. Після жеребкування визначилося, що Україна виступатиме у другій частині другого півфіналу пісенного конкурсу.