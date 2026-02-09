На Донеччині затримали двох інформаторів РФ, які передавали дані для ударів по ЗСУ

Правоохоронці затримали двох мешканців Краматорського району, яких підозрюють у передачі російським військовим даних для коригування ударів по Силах оборони України.

За даними слідства, обидва чоловіки діяли як агенти армії держави-агресора та збирали розвідувальну інформацію військового характеру. Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Один із підозрюваних — мешканець селища Малотаранівка — був завербований у лютому 2025 року військовослужбовцем збройних сил РФ. Він передавав куратору дані про розміщення особового складу ЗСУ, лінії оборони у населеному пункті та в Краматорську, а також повідомляв про склади з військовим майном.

У жовтні 2025 року до співпраці з окупантами залучили ще одного жителя району. За інформацією слідства, він передавав російській стороні відомості про місця розташування артилерійських і зенітних підрозділів, блокпостів та військової техніки Сил оборони України.

Обох чоловіків затримали співробітники правоохоронних органів. За клопотанням прокурорів суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у справі здійснює Служба безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.