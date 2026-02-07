«Шахтар» з хокейним рахунком розгромив тбіліське «Динамо»: перший гол Проспера та дубль Назарини, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 7 лютого, «Шахтар» провів контрольний матч із грузинським «Динамо» (Тбілісі).

На третій спаринг зимового міжсезоння Арда Туран обрав такий стартовий склад: Різник повернувся у ворота, центральні захисники – Матвієнко та Грам, на флангах діяли Вінісіус Тобіас та Азаров, у середині поля вийшли Марлон Гомес, Бондаренко й Педріньйо, на позиціях вінгерів грали Лукас та Егіналду, центрфорвард – Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.

Перший тайм із пʼятьма голами та перевагою «гірників» Матч розпочався не за сценарієм «оранжево-чорних»: як і в попередньому поєдинку, уже на 2-й хвилині вони отримали мʼяч у власні ворота – після передачі з правого флангу Гіоргі Харебашвілі ударом з льоту вразив лівий кут. Донеччани одразу ж пішли відіграватися – небезпечними були удари Лукаса (парирував воротар) й Педріньйо (над поперечиною та поруч зі стійкою).

А на 17-й хвилині тиск дав результат: Егіналду на лівому фланзі штрафного розібрався із опонентами та віддав у центр, а Кауан Еліас у дотик пробив у ближній кут – 1:1.

А вже на 21-й хвилині підопічні Арди Турана були попереду: під пресингом того ж Кауана Еліаса захисник грузинів Угрехелідзе настільки невдало віддав пас назад своєму воротарю, що мʼяч залетів у сітку – 2:1. У середині тайму гра заспокоїлася, а наступний ігровий відрізок минув у позиційній боротьбі. Однак ближче до перерви команди знову активізувалися та обмінялися голами.

На 41-й хвилині Осеї підстеріг помилку донеччан на власній половині поля та здалеку перекинув Різника й зрівняв рахунок. Однак невдовзі Марлон Гомес прорвався лівим краємо до штрафного, де був збитий суперником, і Артем Бондаренко потужним ударом у правий нижній кут прошив кіпера тбілісців. 3:2 – перша половина за «Шахтарем».

Розгром за пів тайму, перший гол Проспера та дубль Назарини



У перерві тренерський штаб «оранжево-чорних» здійснив пʼять замін: на полі зʼявилися Твардовський, Бондар, Конопля, Педро Енріке та Назарина. І саме свіжі гравці на самому початку другого тайму організували четвертий гол: на 48-й хвилині Педро Енріке віддав пас Єгору Назарині, який потужним діагональним ударом з-за меж карного майданчика поцілив у правий кут – 4:2.

А вже на 50-й хвилині «гірники» довели різницю в рахунку до великої: красива комбінація за участю половини команди завершилася скиданням Марлона Гомеса й більярдним ударом Лукаса з лінії штрафного під ліву стійку – 5:2. Після цього Арда Туран здійснив ще шість замін: до гри увійшли Фарина, Ізакі, Глущенко, Невертон, Проспер та Мейрелліш. І на 63-й хвилині донеччани відзначилися знову: Педро Енріке навісив з лівого флангу, а Проспер Обах ударом головою під поперечину вперше забив у футболці «Шахтаря».

Після такого бурхливого початку темп гри дещо знизився, хоча українська команда продовжувала повністю контролювати перебіг подій на полі. Ще кілька небезпечних підходів «гірників» до воріт суперника залишилися без завершення, а динамівці лічені рази доходили до володінь Твардовського, проте жодних проблем захисту і кіперу донеччан не створили. А ось «оранжево-чорні» наприкінці зустрічі вирішили поставити знак оклику в цьому спарингу: на 87-й хвилині Єгор Назарина прямим штрафним ударом з лівого кута карного майданчика поклав мʼяч точно під ближню штангу.





7:2 – «Шахтар» у своєму третьому контрольному матчі зимових зборів здобуває яскраву та переконливу перемогу над тбіліським «Динамо».



Наступний спаринг «гірники» проведуть у вівторок, 10 лютого, проти черкаського ЛНЗ. Початок гри – о 16:00 за київським часом.





«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Тбілісі) – 7:2 (3:2)



Анталья, «Мардан Стедіум», 100 глядачів



Голи: 0:1 Г. Харебашвілі (2), 1:1 Кауан Еліас (17), 2:1 Угрехелідзе (21, а/г), 2:2 Осеї (41), 3:2 Бондаренко (44, пен.), 4:2 Назарина (48), 5:2 Лукас (50), 6:2 Проспер (63), 7:2 Назарина (87)



«Шахтар»: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Конопля, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (к) (Фарина, 61), Азаров (Педро Енріке, 46), Марлон Гомес (Ізакі, 61), Бондаренко (Глущенко, 61), Педріньйо (Назарина, 46), Лукас (Проспер, 61), Егіналду (Невертон, 61), Кауан Еліас (Мейрелліш, 61)