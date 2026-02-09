Рус
  • Головна
  • Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки: з-під завалів врятували жінку, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:55, Сьогодні

Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки: з-під завалів врятували жінку, - ФОТО

Читать на русском
Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки: з-під завалів врятували жінку, - ФОТО

Вранці російські війська завдали авіаудару по житловому сектору міста Дружківка на Донеччині. Внаслідок атаки було пошкоджено два приватні житлові будинки.

На місці обстрілу працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники розібрали завали зруйнованих конструкцій і дістали з-під уламків жінку 1955 року народження. Постраждалу передали медикам для надання необхідної допомоги, повідомляє ДСНС України.

Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки: з-під завалів врятували жінку, - ФОТО, фото-1

Інформація про масштаби руйнувань та стан врятованої жінки уточнюється. Відповідні служби продовжують роботу на місці удару.

Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки: з-під завалів врятували жінку, - ФОТО, фото-2
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту