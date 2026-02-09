Російська авіація вдарила по житловому сектору Дружківки: з-під завалів врятували жінку, - ФОТО

Вранці російські війська завдали авіаудару по житловому сектору міста Дружківка на Донеччині. Внаслідок атаки було пошкоджено два приватні житлові будинки.

На місці обстрілу працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники розібрали завали зруйнованих конструкцій і дістали з-під уламків жінку 1955 року народження. Постраждалу передали медикам для надання необхідної допомоги, повідомляє ДСНС України.

Інформація про масштаби руйнувань та стан врятованої жінки уточнюється. Відповідні служби продовжують роботу на місці удару.