Ольга Романова
11:01, Сьогодні
На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 9 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 людини, у тому числі 27 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Вільному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Торецькому та Новотроїцькому — по 3, у Петрівці — 2.

Краматорський район. У Миколаївській та Андріївській громадах пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено 6 приватних будинків і 2 підприємства. У Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.





