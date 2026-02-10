Русифікували освіту на ТОТ: на Донеччині оголосили підозру заступницям директорів окупаційних шкіл

На Донеччині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом жінкам, які на тимчасово окупованих територіях працюють у незаконно створених ворогом школах та впроваджують проросійську ідеологію серед дітей.

За даними слідства, йдеться про колабораційну діяльність у сфері освіти. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, у 2022 році підозрювані залишилися в окупованих Маріуполі та Волновасі. Після цього вони звільнилися з українських навчальних закладів і обійняли посади заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи у так званих школах, створених окупаційною адміністрацією. Одна з жінок також викладає у початкових класах.

За інформацією слідства, псевдопедагогині організовують навчальний процес за російськими стандартами, розробляють і погоджують незаконні освітні програми, а також контролюють роботу підлеглих учителів. Вони беруть участь у засіданнях так званих педагогічних рад та сприяють витісненню українських освітніх програм.

Правоохоронці наголошують, що такими діями підозрювані нав’язують школярам ворожу ідеологію та сприяють русифікації освітнього середовища на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Чотирьом жінкам заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласної прокуратури.





