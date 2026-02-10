У Слов’янську затримали залізничника за поширення інформації про логістику Сил оборони

У Слов’янську викрили співробітника однієї з регіональних філій АТ «Укрзалізниця», якого підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення військової техніки Сил оборони України.

Як повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — поширення відомостей про розміщення Збройних Сил України без дозволу.

За даними слідства, у жовтні 2024 року мешканець Слов’янська вів листування в месенджері Telegram зі знайомим, який цікавився військовою логістикою. Знаючи, що підозрюваний працює на залізниці, співрозмовник просив його з’ясовувати маршрути переміщення військової техніки. Під час робочих змін чоловік передавав інформацію про кількість машин, а також напрямки транспортування танків і важкої техніки Сил оборони поблизу залізничної станції.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали фігуранта. За клопотанням прокурора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.