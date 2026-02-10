«Шахтар» у «гарячому» спарингу мінімально програв ЛНЗ, - ФОТО, ВІДЕО

Головний тренер «гірників» Арда Туран виставив на гру такий склад: Різник – у воротах, лінію оборони склали Вінісіус Тобіас, Грам, Бондар та Азаров, центральні півзахисники – Назарина й Марлон Гомес, атакувальний квартет утворили Лукас, Проспер, Мейрелліш та Кауан Еліас, повідомляє пресслужба донецького клубу.





Багато боротьби, мінімум моментів до перерви



Перший тайм минув за відчутної ігрової переваги донеччан, які майже безроздільно володіли мʼячем та більшість часу проводили на половині поля суперника, комбінуючи навколо їхнього штрафного майданчика, проте організована оборона черкасців діяла майже безпомилково та не давала створювати небезпечні моменти біля своїх воріт.

Водночас на полі були чимало єдиноборств, іноді доволі небезпечних. В одному з епізодів після фолу опонента дістав ушкодження Проспер, однак після допомоги клубних медиків повернувся на поле та продовжив гру. В іншому моменті між гравцями спалахнула сутичка, яку вгамовував навіть Арда Туран з помічниками.

Могли «оранжево-чорні» претендувати на пенальті, коли після контакту з оборонцем ЛНЗ у карній зоні впав Лукас – арбітр вирішив, що фолу не було. Наприкінці тайму команди нарешті обмінялися гострими нагодами: Нонікашвілі в стрибку замикав крос партнера – поруч зі стійкою, а штрафний удар Назарини голкіпер черкасців перевів на кутовий.





Пропустили після стандарту та не реалізували власні моменти



У перерві тренерський штаб донеччан провів три заміни: на поле вийшли Конопля, Бондаренко та вперше цього зимового міжсезоння Траоре. А невдовзі після поновлення гри Проспера замінив Невертон.

Другий тайм активніше розпочали вже футболісти ЛНЗ і на 53-й хвилині відкрили рахунок: після подачі зі штрафного та скидання партнера Горін метрів із семи переправив мʼяч у сітку. «Гірники» одразу ж перехопили ініціативу й пішли вперед великими силами, однак знову стикнулися з насиченими захисними редутами суперника – черкасці зустрічали високим пресингом та вміло перекривали вільні зони.

У середині тайму Арда Туран змінив решту польових, випустивши Матвієнка, Марлона Сантоса, Фарину, Шведа, а також гравців юнацького складу Сметану й Цуканова.

Віктор майже одразу мав шанс зрівняти рахунок, коли ударом з лінії штрафного завершував комбінацію Бондаренка та Коноплі – мʼяч пролетів впритул з правою штангою. Ще один момент виник після затяжної атаки, під час якої спроби Коноплі й Траоре пробити заблокували оборонці черкасців, а удар Бондаренка з льоту перевів на корнер воротар ЛНЗ.

За пʼять хвилин до завершення гри «оранжево-чорні» отримали чергову можливість, коли Денис Сметана заробив штрафний удар у напівколі й сам же пробив низом під ліву стійку – Паламарчук не без проблем потягнув.

У компенсований час останній шанс мав Невертон: обігравшись з Траоре, бразилець бив з близької відстані – знову сейв кіпера черкасців. 0:1 – «Шахтар» поступається ЛНЗ у спарингу.