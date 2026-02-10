Рус
Ольга Романова
редактор
13:52, Сьогодні
Надійне джерело

Від українського професора до «героя ДНР»: помер відомий донецький лікар Володимир Чайка

Помер відомий донецький лікар-акушер-гінеколог Володимир Чайка, який після початку російської окупації Донеччини перейшов на бік загарбників і співпрацював з так званою «ДНР».

Про його смерть повідомив ватажок окупаційної адміністрації Денис Пушилін, назвавши Чайку «видатною людиною», яка зробила значний внесок у розвиток медицини регіону.

Володимир Кирилович Чайка справді був однією з ключових фігур у системі охорони материнства і дитинства Донеччини. З 1992 року він очолював створений ним Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства, а за його ініціативи на Донбасі з’явився перший центр екстракорпорального запліднення.

Чайка мав високі наукові звання та державні нагороди України: був доктором медичних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом премії Академії медичних наук у галузі акушерства і гінекології.

Втім, після початку російської агресії у 2014 році він залишився в окупованому Донецьку і перейшов на бік загарбників. У структурі «ДНР» Чайці присвоїли звання «Герой праці» та «Заслужений лікар ДНР», а у 2025 році його також обрали членом-кореспондентом Російської академії наук.

