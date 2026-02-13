09:02, Сьогодні
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 880 російських окупантів
Упродовж минулої доби російські війська втратили 800 солдатів.
Знищено 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, по одній РСЗВ та ППО. Про це розповіли у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 250 950 (+800) осіб
- танків – 11 667 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 028 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 254 (+41) од.
- РСЗВ – 1 642 (+1) од.
- засоби ППО – 1 300 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+16) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 268 (+127) од.
- спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
17:29, 30 січня
82
17:29, 30 січня
92
17:29, 30 січня
85
14:05, 3 лютого