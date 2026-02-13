Надійне джерело

За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

Упродовж минулої доби російські війська втратили 800 солдатів. Знищено 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, по одній РСЗВ та ППО. Про це розповіли у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 250 950 (+800) осіб

танків – 11 667 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 028 (+3) од.

артилерійських систем – 37 254 (+41) од.

РСЗВ – 1 642 (+1) од.

засоби ППО – 1 300 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 133 392 (+1 239) од.

крилаті ракети – 4 286 (+16) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 268 (+127) од.

спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор