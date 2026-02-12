Рус
Ольга Романова
редактор
11:48, Сьогодні
Надійне джерело

СБУ викрила зрадника, який зливав ворогу позиції Сил оборони на Донеччині

Правоохоронці викрили та затримали мешканця Новогродівки, який передавав окупантам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України. 

За даними слідства, у листопаді 2023 року 35-річний безробітний житель міста познайомився у соціальній мережі «Однокласники» з представницею незаконних збройних формувань так званої «днр». Під час спілкування він погодився співпрацювати з ворогом і почав передавати розвіддані про українських військових, які стримували російську агресію в районі Новогродівки.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Для обміну інформацією чоловік перейшов із кураторкою у месенджер Telegram. Він надсилав їй дані про місця дислокації підрозділів Сил оборони, військову техніку та інші об’єкти поблизу населеного пункту.

Згодом фігурант виїхав із прифронтової Новогродівки до Київської області. У січні 2026 року його викрили та затримали співробітники СБУ. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

#Донеччина #Новогродівка #агент #зрадник #прокуратура
Ольга Романова
редактор
