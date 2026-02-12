СБУ викрила зрадника, який зливав ворогу позиції Сил оборони на Донеччині

Правоохоронці викрили та затримали мешканця Новогродівки, який передавав окупантам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України.

За даними слідства, у листопаді 2023 року 35-річний безробітний житель міста познайомився у соціальній мережі «Однокласники» з представницею незаконних збройних формувань так званої «днр». Під час спілкування він погодився співпрацювати з ворогом і почав передавати розвіддані про українських військових, які стримували російську агресію в районі Новогродівки.Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Для обміну інформацією чоловік перейшов із кураторкою у месенджер Telegram. Він надсилав їй дані про місця дислокації підрозділів Сил оборони, військову техніку та інші об’єкти поблизу населеного пункту.

Згодом фігурант виїхав із прифронтової Новогродівки до Київської області. У січні 2026 року його викрили та затримали співробітники СБУ. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.