Авіаудар по Краматорську: двох людей поранено, пошкоджені десятки будинків і авто

Російські війська вранці завдали авіаудару по спальних районах Краматорська, скинувши дві авіабомби ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено двох мирних жителів - 18-річного хлопця та 39-річну жінку, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За попередніми даними, вибухами пошкоджено 11 багатоповерхових будинків, крамницю, аптеку, складські приміщення та 28 автомобілів. На місці працюють усі екстрені та комунальні служби. Проводиться обстеження пошкодженого житла, а комунальники разом із благодійними організаціями надають людям будівельні матеріали та допомагають тимчасово закрити вибиті вікна у квартирах.

Ольга Романова редактор