Міністр соціальної політики: На ТОТ громадяни отримати українську пенсію можуть лише в тому разі, коли не отримували її від окупантів
Пенсійний фонд уперше за тривалий час почав рік із затвердженим бюджетом.
Про це міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції, інформує Lb.ua.
Бюджет ПФ на рік – понад 1,2 трлн гривень. З 1 березня буде індексація пенсій на 12,1 %.
“Найбільша напруга останній місяців – фізична ідентифікація пенсіонерів. Хочу зазначити, що це звичайна процедура, яка передбачена законодавством ще з 2004 року. Це стала практика в усьому світі, яка дає змогу уникнути шахрайства чи помилок у базах. Особливо в умовах воєнного стану, коли ми відповідаємо не лише за соціальні гарантії, а й за цільове використання коштів”, – сказав він.
До повномасштабної війни ідентифікація відбувалася в банках або через листоношу. Але тепер це можна робити через Дію, консульства або будь-які сервіси Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації.
Також встановлена умова для отримання пенсії громадянами, що жили або живуть на окупованій території. Отримати українську пенсію вони можуть лише в тому разі, що не отримували її від окупантів. Підтвердженням цього є заява самої особи. Необхідність такої заяви створила додаткове навантаження на Пенсійний фонд, тож до 1 квітня виплати поновили для тих пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію, але ще її не подали. Також продовжили години прийому Пенсійного фонду в 42 сервісних центрах. Понад 67 000 пенсіонерів уже поновили виплати.
Улютін додав, що в ПФ наразі відкриті близько 1000 вакансій. Працівникам піднімають посадові оклади, аби залучити.