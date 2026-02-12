До 450 тисяч гривень: Кабмін запускає безвідсоткові позики для переселенців

Кабінет Міністрів введе механізм фінансової підтримки для українців, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації.

Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик на облаштування побуту. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Механізм передбачає одноразову безвідсоткову позику:

до 50 мінімальних заробітних плат на сім’ю (близько 430 тис. грн)

термін повернення — до 15 років

відсотки банкам компенсує держава — для отримувачів позика без нарахувань.

Родини можуть витратити ці кошти на придбання майна, предметів домашнього вжитку та обладнання, які необхідні для створення належних умов у новій оселі. Свириденко наголосила, що програма поширюється на всі типи надзвичайних ситуацій, які передбачає законодавство. Найближчим часом МВС оприлюднить детальні роз’яснення щодо порядку звернення та повний перелік необхідних документів.