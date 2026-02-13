На Донеччині за добу окупанти 11 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей загинули та ще 12 поранено

Рус
Ольга Романова
редактор
10:33, Сьогодні
Надійне джерело

За 12 лютого росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 4 у Краматорську і 1 у Черкаському. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 151 людину, у тому числі 29 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Вільному і Торецькому — по 2.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено авто, у Райгородку — 2 будинки. У Слов'янську пошкоджено 11 будинків і автівку. У Краматорську росіяни вбили 4 людини, у тому числі 8-річного хлопчика, поранили ще 4 людей; у місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено газогін; у Малотаранівці поранено 3 людини. У Черкаському 1 людина загинула і 2 поранені, зруйновано 2 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено 2 будинки. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.


