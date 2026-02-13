Рус
  • Окупанти атакували Краматорськ безпілотником та авіабомбами: чотири людини загинули, серед них 8-річний хлопчик, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:33, Сьогодні
Надійне джерело

Вчора, 12 лютого близько 21-ї години росіяни атакували Краматорськ безпілотником та авіабомбами.

4 людини загинули і 2 поранені — такі остаточні наслідки нічних ударів по місту. Серед загиблих - 8-річний хлопчик та його 19-річні брати, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти атакували Краматорськ безпілотником та авіабомбами: чотири людини загинули, серед них 8-річний хлопчик, - ФОТО, фото-1

Повністю зруйновано 3 будинки, пошкодження різного ступеня отримали 76 приватних будинків і газогін. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло 8-річного хлопчика.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #загиблі
