Окупанти атакували Краматорськ безпілотником та авіабомбами: чотири людини загинули, серед них 8-річний хлопчик, - ФОТО

Вчора, 12 лютого близько 21-ї години росіяни атакували Краматорськ безпілотником та авіабомбами. 4 людини загинули і 2 поранені — такі остаточні наслідки нічних ударів по місту. Серед загиблих - 8-річний хлопчик та його 19-річні брати, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Повністю зруйновано 3 будинки, пошкодження різного ступеня отримали 76 приватних будинків і газогін. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло 8-річного хлопчика.

Ольга Романова редактор