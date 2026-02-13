Рус
Сьогодні

13 лютого «Шахтар» провів контрольний матч з віцечемпіоном Грузії «Ділою».

На перший спаринг цього дня Арда Туран обрав такий стартовий склад: Фесюн – у воротах, на флангах оборони вийшли Конопля з капітанською повʼязкою та Фарина, центральні захисники – Грам і Марлон Сантос, у середині поля юний Сметана та Ізакі, атакувальний квартет утворили Лукас, Егіналду, Мейрелліш і Траоре, повідомляє пресслужба донецького клубу.

«Шахтар» обіграв грузінську «Ділу», - ФОТО, ВІДЕО, фото-1


Швидкі голи Ізакі й Сметани з асистів Лукаса


«Гірники» розпочали зустріч у домінуючому стилі й уже на 5-й хвилині відкрили рахунок: Лукас заграв Ізакі, який мʼяким ударом з напівкола поклав мʼяч у правий нижній кут – 1:0.
Не забарилися донеччани й з другим голом: на 10-й хвилині після затяжної комбінації команди той же Лукас відкинув мʼяч перед штрафним на Дениса Сметану, який ефектним ударом поцілив у саму девʼятку – 2:0.
Ближче до середини першого тайму темп збили важкі погодні умови – дощова злива і сильний вітер. Проте «оранжево-чорні» продовжували вести гру й створили ще кілька непоганих нагод: удари Сметани та Егіналду заблокували захисники грузинської команди, а після спроби Ізакі врятував голкіпер.
Найкращі моменти незадовго до перерви мав Траоре: спершу буркінійський форвард ударом головою влучив у ліву штангу, а потім ногою замикав простріл партнера й поцілив у праву стійку, а на добивання Егіналду зреагував воротар. В одному з епізодів довелося попрацювати й Кірілу Фесюну, який потягнув з кута постріл Аноффа здалеку.


Обмін голами по перерві й підсумкова перемога «гірників»


На старті другої половини матчу ще один шанс мав Траоре, якому забракло зовсім трохи, аби замкнути простріл Коноплі. Утім забити буркінійцю вдалося: Лукас знову допоміг партнеру, заробивши пенальті на 54-й хвилині, Лассіна Траоре з точки ударив майже по центру, голкіпер парирував перед собою, і форвард донеччан добив мʼяч у сітку – 3:0.
Майже одразу ж у відповідь забили грузини: влучним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився канадець Фуллер. На 61-й хвилині «Діла» скоротила відставання до мінімуму: у карній зоні Конопля зачепив мʼяч рукою, й арбітр призначив пенальті – Шекіладзе пробив під праву стійку, Фесюн дотягнувся до мʼяча, але той усе одно влетів у ворота.
Після цього гра заспокоїлася, й Арда Туран протягом тайму зробив серію замін, надавши час на полі футболістам юнацького складу: вийшли Цуканов, Петрук та Бундаш. Найдосвідченіший у виступах за першу команду Цуканов був активнішим і мав свою нагоду, однак з його ударом упорався кіпер.


3:2 – «Шахтар» у пʼятому контрольному матчі зимових зборів здобуває перемогу над грузинською «Ділою».
