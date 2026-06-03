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  • На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено
Ольга Романова
редактор
10:32, 3 червня
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На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено

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На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено

За 2 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 335 людей, у тому числі 26 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено авто. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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