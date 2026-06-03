10:32, 3 червня
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено
За 2 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 335 людей, у тому числі 26 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Добропіллі поранено людину.
Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено авто. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки. В Андріївці пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Оголошення
11:59, 11 червня
11:58, 13 червня
10:35, 16 червня
11:58, 13 червня