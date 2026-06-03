Чекав на окупацію Слов’янська та вихваляв армію РФ: чоловіка судитимуть за проросійську пропаганду

На Донеччині завершено досудове розслідування щодо мешканця прифронтового Слов’янська, якого обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, глорифікації російських військових та дискредитації Сил оборони України.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік упродовж кількох місяців активно поширював проросійські погляди в одному з Telegram-чатів, відкрито підтримуючи дії держави-агресора та висловлюючи сподівання на подальше просування російських військ на території Донеччини.

Підтримував окупантів у соцмережах

Слідство встановило, що протягом лютого – жовтня 2025 року житель Слов’янська систематично публікував повідомлення, у яких схвально оцінював дії російської армії та виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У своїх дописах він підтримував так зване «визволення російських земель», героїзував військовослужбовців держави-агресора та поширював російські пропагандистські наративи щодо війни.

За версією правоохоронців, чоловік також висловлював упевненість у тому, що російські війська захоплять низку міст Донеччини.

Очікував на окупацію Слов’янська

Особливу увагу слідчі звернули на повідомлення, у яких обвинувачений фактично демонстрував очікування окупації власного міста.

За даними прокуратури, він відкрито висловлював сподівання на захоплення Слов’янська російськими військами та поширював повідомлення, спрямовані на підрив довіри до українських захисників.

«У своїх дописах він радів просуванню окупантів на фронті, виправдовував так зване "визволення російських земель", героїзував військових держави-агресора та висловлював упевненість у захопленні міст Донеччини», – зазначили у прокуратурі.

Крім того, слідство встановило, що чоловік дискредитував Сили оборони України та зневажливо висловлювався про українських військовослужбовців, які продовжують захищати регіон від російської агресії.

Викрили співробітники СБУ

Протиправну діяльність мешканця Слов’янська задокументували та припинили правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Чоловіку інкримінують поширення матеріалів, що містять виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікацію представників держави-агресора.

Яке покарання загрожує обвинуваченому

Дії фігуранта кваліфіковані за частинами 2 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. У разі доведення вини чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці наголошують, що в умовах війни поширення матеріалів, які виправдовують агресію Росії та підтримують окупаційні війська, є кримінальним правопорушенням і тягне за собою відповідальність, передбачену законом.