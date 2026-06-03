Росіяни вдарили по Краматорську: троє загиблих та четверо поранених, - ФОТО

Удень 3 червня російські війська завдали чергового удару по Краматорську. Внаслідок атаки загинули троє мирних жителів, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Удар по житловій забудові

За попередніми даними, обстріл стався о 16:13. Російські війська завдали удару по території міста, а боєприпаси влучили неподалік багатоквартирних житлових будинків.

Унаслідок атаки загинули троє цивільних мешканців Краматорська. Ще четверо людей зазнали тілесних ушкоджень та потребували допомоги медиків.

«Станом на зараз відомо про трьох загиблих цивільних, ще четверо зазнали тілесних ушкоджень», – повідомили у прокуратурі.

Інформація щодо стану поранених уточнюється.

Тип озброєння встановлюють

Наразі правоохоронці та профільні служби працюють на місці удару. Фахівці встановлюють остаточні наслідки атаки, а також тип озброєння, який використали російські війська.

Триває огляд місця події, документування руйнувань та збір доказової бази для подальшого розслідування.

Кількість пошкоджених будівель і обсяг завданих збитків наразі уточнюються.

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Правоохоронці наголошують, що кожен випадок обстрілу цивільної інфраструктури ретельно документується для подальшого притягнення винних до відповідальності.





