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  • На окупованій Донеччині рибалки впіймали рідкісного чорноморського жовтого півня, якого не бачили в Азовському морі понад 50 років, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:35, 3 червня

На окупованій Донеччині рибалки впіймали рідкісного чорноморського жовтого півня, якого не бачили в Азовському морі понад 50 років, - ФОТО

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На окупованій Донеччині рибалки впіймали рідкісного чорноморського жовтого півня, якого не бачили в Азовському морі понад 50 років, - ФОТО

У районі тимчасово окупованого селища Сєдове на узбережжі Азовського моря рибалки виловили рідкісну рибу — чорноморського жовтого півня. За повідомленнями місцевих джерел, цей вид не фіксували в Азовському морі ще з 1970-х років.

Незвичайного морського мешканця впіймали приблизно за 12 кілометрів від берега. Риба виявилася доволі великою: її довжина становила 76 сантиметрів, а вага перевищила три кілограми.

Рідкісний гість для Азовського моря

Чорноморський жовтий півень належить до морських видів риб, які переважно мешкають у Чорному морі. Свою назву він отримав через яскраве забарвлення та характерні великі грудні плавці, що нагадують крила.

На окупованій Донеччині рибалки впіймали рідкісного чорноморського жовтого півня, якого не бачили в Азовському морі понад 50 років, - ФОТО, фото-1

Фахівці зазначають, що цей вид зазвичай обирає більш солоні води, тому його поява в Азовському морі є досить незвичною подією.

За наявною інформацією, востаннє чорноморського жовтого півня в акваторії Азовського моря спостерігали понад пів століття тому.

Чому риба могла з’явитися в Азові

Однією з можливих причин появи рідкісного виду можуть бути зміни екологічних умов у регіоні. Зокрема, на поширення морських мешканців впливають температура води, рівень її солоності, течії та загальний стан морської екосистеми.

На окупованій Донеччині рибалки впіймали рідкісного чорноморського жовтого півня, якого не бачили в Азовському морі понад 50 років, - ФОТО, фото-2

Останніми роками науковці неодноразово фіксували зміни у видовому складі риб у Чорному та Азовському морях. Деякі види розширюють ареал свого поширення, тоді як інші, навпаки, стають рідкісними або зникають із певних районів.



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#Донеччина #ТОТ #Сєдове #жовтийпівень #риба
Ольга Романова
редактор
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