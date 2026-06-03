На окупованій Донеччині рибалки впіймали рідкісного чорноморського жовтого півня, якого не бачили в Азовському морі понад 50 років, - ФОТО

У районі тимчасово окупованого селища Сєдове на узбережжі Азовського моря рибалки виловили рідкісну рибу — чорноморського жовтого півня. За повідомленнями місцевих джерел, цей вид не фіксували в Азовському морі ще з 1970-х років.

Незвичайного морського мешканця впіймали приблизно за 12 кілометрів від берега. Риба виявилася доволі великою: її довжина становила 76 сантиметрів, а вага перевищила три кілограми.

Рідкісний гість для Азовського моря

Чорноморський жовтий півень належить до морських видів риб, які переважно мешкають у Чорному морі. Свою назву він отримав через яскраве забарвлення та характерні великі грудні плавці, що нагадують крила.

Фахівці зазначають, що цей вид зазвичай обирає більш солоні води, тому його поява в Азовському морі є досить незвичною подією.

За наявною інформацією, востаннє чорноморського жовтого півня в акваторії Азовського моря спостерігали понад пів століття тому.

Чому риба могла з’явитися в Азові

Однією з можливих причин появи рідкісного виду можуть бути зміни екологічних умов у регіоні. Зокрема, на поширення морських мешканців впливають температура води, рівень її солоності, течії та загальний стан морської екосистеми.

Останніми роками науковці неодноразово фіксували зміни у видовому складі риб у Чорному та Азовському морях. Деякі види розширюють ареал свого поширення, тоді як інші, навпаки, стають рідкісними або зникають із певних районів.





