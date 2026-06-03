11:56, 3 червня
Надійне джерело
В окупованому Єнакієвому потонув рибалка, намагаючись дістати вудку
У тимчасово окупованому Єнакієвому сталася трагічна подія на водоймі.
Під час риболовлі загинув чоловік. Про інцидент повідомили місцеві джерела.
За попередньою інформацією, чоловік рибалив на одній із водойм поблизу міста. У певний момент він упустив у воду вудку.
Намагаючись повернути рибальське спорядження, чоловік пірнув у водойму. Однак після занурення на поверхню він більше не виплив.
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