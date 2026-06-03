В окупованому Єнакієвому потонув рибалка, намагаючись дістати вудку

У тимчасово окупованому Єнакієвому сталася трагічна подія на водоймі.

Під час риболовлі загинув чоловік. Про інцидент повідомили місцеві джерела.

За попередньою інформацією, чоловік рибалив на одній із водойм поблизу міста. У певний момент він упустив у воду вудку.

Намагаючись повернути рибальське спорядження, чоловік пірнув у водойму. Однак після занурення на поверхню він більше не виплив.





