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  • В окупованому Єнакієвому потонув рибалка, намагаючись дістати вудку
Ольга Романова
редактор
11:56, 3 червня
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В окупованому Єнакієвому потонув рибалка, намагаючись дістати вудку

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В окупованому Єнакієвому потонув рибалка, намагаючись дістати вудку

 У тимчасово окупованому Єнакієвому сталася трагічна подія на водоймі.

Під час риболовлі загинув чоловік. Про інцидент повідомили місцеві джерела.

За попередньою інформацією, чоловік рибалив на одній із водойм поблизу міста. У певний момент він упустив у воду вудку.

Намагаючись повернути рибальське спорядження, чоловік пірнув у водойму. Однак після занурення на поверхню він більше не виплив.



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#Донеччина #ТОТ #Єнакієве #рибалка
Ольга Романова
редактор
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