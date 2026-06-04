На території Донецького аеропорта росіяни збудували понад 130 укриттів для «Шахедів»

Окупанти побудували нові об’єкти для ударних дронів типу Шахед на Донецькому аеродромі.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані аналітиками групи «Стратегічна авіація РФ», повідомляє «Мілітарний».

Станом на 2 червня на території аеродрому розміщено понад 130 гаражів для ударних безпілотників.

Також там збудували чотири бетонні склади для дронів і чотири стаціонарні пускові установки. Наприкінці квітня в східній частині аеропорту розпочалося нове будівництво.

«На аеродромі добудували ще 37 гаражів для зберігання БпЛА. Крім того, схоже, тривають роботи із захисту локації та облаштування нових позицій для ППО», — повідомили аналітики.

У центральній частині аеродрому також зводять споруду невідомого призначення. Ймовірно, її використовуватимуть для зберігання безпілотників.

















