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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
15:03, 4 червня
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Не пізніше восени: у Fire Point анонсували перші удари українською балістикою по Москві

Не пізніше восени: у Fire Point анонсували перші удари українською балістикою по Москві

Цього літа або на початку осені Україна здатна буде завдати удару по Москві вітчизняними балістичними ракетами FP-9.

Про це заявив головний конструктор і співвласник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман 3 червня.

«У нас для дев’ятки (ракета FP-9, — ред.), яка може долетіти до Москви, є все, окрім двигуна. Двигун ми випробуємо цього місяця і розраховуємо найближчим часом почати тестові польоти. Як тільки тестовий політ покаже, що все відпрацьовує нормально, наступний політ треба починати на Москву», — сказав Штілерман.

Він розраховує, що перший удар FP-9 по Москві відбудеться «влітку або максимум — на початку осені». Штілерман додав, що компанія виготовить одразу близько десятка тестових екземплярів ракети. Після кодифікації зброї Fire Point розширить виробництво балістики.

Штілерман також припустив, що цілями для української балістики у Москві можуть бути енергетичні об'єкти.

У квітні 2026 року на виставці у польському Жешуві вперше показали макет української балістичної ракети FP-9. Згідно з заявленими характеристиками, вона має дальність 855 км та бойову частину 800 кг.

Не пізніше восени: у Fire Point анонсували перші удари українською балістикою по Москві, фото-1

Також відомо, що FP-9 має довжину близько 9,5 метра, а найбільший діаметр складає 1,1 метра. Таким чином вона буде більшою за російську балістичну ракету 9М723 ОТРК Іскандер, що має габарити 7,2 метра у довжину та 0,95 метра у діаметрі.

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#FirePoint #балістика #Москва #Штілерман
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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