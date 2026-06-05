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Ольга Романова
редактор
11:13, 5 червня
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Сили безпілотних систем взяли Донецький аеропорт під вогневий контроль, - ВІДЕО

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Сили безпілотних систем взяли Донецький аеропорт під вогневий контроль, - ВІДЕО

Сили безпілотних систем взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, знищивши значну кількість автомобільної техніки та пошкодивши інфраструктуру об’єкта.

Відповідне відео оприлюднив 1-й центр СБС.

На кадрах показано, як оператори ударних дронів FP-2 знищують пускові установки, транспортні засоби та ліквідовують їхні розрахунки безпосередньо на злітній смузі.

Паралельно підрозділи СБС ведуть системне полювання на мобільні вогневі групи та засоби протиповітряної оборони противника, змушуючи його скасовувати вильоти.

Ураження інженерної техніки, паливозаправників і логістичних вузлів дозволяє фактично руйнувати аеродромну інфраструктуру.

«Окупанти перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА «Шахед». Наш підрозділ планомірно випалює ворожу інфраструктуру, роблячи функціонування аеродрому неможливим», - йдеться у повідомленні.

У результаті бойової роботи були знищені пускові установки для запуску безпілотників Shahed, будівельні крани, автомобільна техніка противника та склади майна.

«Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ – це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас – нами», – заявив відповідальний за планування операції Серафим «Фалько» Гордієнко, офіцер 1 Окремого центру СБС (14 полк).

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#Донецк #ДАП #СБС #дрони #аеропорт
Ольга Романова
редактор
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