Кролики для дослідів: Путін назвав удар ракетою «Орешник» по окупованій частині Донеччині випробуваннями, - ВІДЕО

Володимир Путін визнав, що Росія завдала ударів ракетою «Орешник» не лише поблизу Києва, а й по окупованій частині Донецької області.

Про це російський диктатор заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає видання «РИА Новости».

За його словами, обидва удари були завдані «з випробувальною метою». Путін стверджує, що фактично жодного бойового застосування цієї ракети по цілях в Україні не було.

«Ударили туди, де було зручно подивитися результати. Це стосується і Білої Церкви, і тим більше району “ДНР” у межах основного укріпрайону. Потім туди залетіли наші дрони — у той сарай, по якому вдарили, — і просто подивилися, як були розкладені бойові блоки, усе підрахували до міліметра», — сказав Путін.

Нагадаємо, що російська армія атакувала Білу Церкву ракетою «Орешник» 24 травня. 6 суббоєприпасів влучили по гаражному кооперативу та прилеглій території, знищивши, за словами місцевих жителів, 8 гаражів. Ще 6 суббоєприпасів впали на території закинутого заводу поруч.

За інформацією моніторингового каналу, друга ракета вдарила по тимчасово окупованій території в районі Авдіївки чи Ясинуватої, що у передмісті Донецька.

















