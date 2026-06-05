В Україну з російського полону повернулись 185 захисників та 1 цивільний, - ФОТО

Ще 185 українських захисників сьогодні, 5 червня, повертаються додому з російської неволі.

І також із захисниками повертається один цивільний. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

“Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі”, – написав глава держави.

Координаційний штаб зазначив, що більша половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон у 2022-му році, частина з них - під час оборони Маріуполя.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є два офіцери.

Коордштаб висловив вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому українців.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до Азовсталі.





