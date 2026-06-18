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Ольга Романова
редактор
12:58, 18 червня

На Донеччині українські десантники зупинили дводенний механізований штурм окупантів на Слов’янському напрямку, - ВІДЕО

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На Донеччині українські десантники зупинили дводенний механізований штурм окупантів на Слов’янському напрямку, - ВІДЕО

Десантно-штурмові війська зупинили дводенний механізований штурм російських військ на Слов’янському напрямку.

Про це повідомила 81-ша окрема аеромобільна бригада 7-го корпусу ДШВ.

Під час кількох хвиль атак противник застосував 28 мотоциклів, один танк, три БМП, сім одиниць автомобільної техніки та понад 50 штурмовиків.

“Ворог намагався прорвати лінію оборони десантників, висадити піхоту та зайняти вигідні рубежі”, – розповідають військові.

Дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами: одна — з населеного пункту Платонівка у напрямку Закітного, інша — з міста Сіверськ у напрямку селища Крива Лука.

Завдяки своєчасному виявленню та злагодженим діям росіян вдалося зупинити ще на підступах до першої лінії оборони.

“Загалом ситуація залишається складною”, – розповідають військові.

Противник постійно накопичує ресурси та не полишає спроб зайняти вигідніші рубежі, використовуючи не лише тактику інфільтрації, а й бронетехніку, автомобілі та мототехніку під прикриттям артилерії, авіації та дронів.

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#Донеччина #окупанти #ЗСУ #штурм
Ольга Романова
редактор
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