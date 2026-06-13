11:18, 13 червня
У Донецьку потонув 17-річний хлопець після стрибка з мосту в парку Щербакова
У тимчасово окупованому Донецьку сталася трагедія на водоймі в парку імені Щербакова. Під час стрибків у воду з мосту загинув 17-річний хлопець.
Троє підлітків стрибали з мосту у водойму. Двоє хлопців змогли самостійно виплисти на поверхню, однак їхньому 17-річному товаришу це не вдалося, повідомляють місцеві інформ-ресурси.
На місце події викликали водолазів, які розпочали пошукові роботи. Тіло підлітка було виявлено та піднято з глибини близько шести метрів.
Обставини трагедії встановлюються. Інформації про інших постраждалих немає.
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