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  • У Донецьку потонув 17-річний хлопець після стрибка з мосту в парку Щербакова
Ольга Романова
редактор
11:18, 13 червня

У Донецьку потонув 17-річний хлопець після стрибка з мосту в парку Щербакова

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У Донецьку потонув 17-річний хлопець після стрибка з мосту в парку Щербакова

 У тимчасово окупованому Донецьку сталася трагедія на водоймі в парку імені Щербакова. Під час стрибків у воду з мосту загинув 17-річний хлопець.

Троє підлітків стрибали з мосту у водойму. Двоє хлопців змогли самостійно виплисти на поверхню, однак їхньому 17-річному товаришу це не вдалося, повідомляють місцеві інформ-ресурси.

На місце події викликали водолазів, які розпочали пошукові роботи. Тіло підлітка було виявлено та піднято з глибини близько шести метрів.

Обставини трагедії встановлюються. Інформації про інших постраждалих немає.



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#Донецьк #паркЩербакова #потопельник
Ольга Романова
редактор
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