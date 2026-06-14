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За добу захисники України знищили 1440 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських окупантів. Знищено 5 ворожих танків, 14 броньовиків та 57 артилерійських систем. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 382 870 (+1 440) осіб / persons

танків – 12 020 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 753 (+14) од.

артилерійських систем – 44 010 (+57) од.

РСЗВ – 1 868 (+3) од.

засоби ППО – 1 419 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 661 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 349 165 (+2 132) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 106 675 (+401) од.

спеціальна техніка – 4 288 (+1) од.

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Ольга Романова редактор