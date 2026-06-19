Ситуація на фронті на ранок 19 червня: протягом доби відбулося 248 бойових зіткнень

Розпочалася 1577-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Учора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 10031 дрон-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ворожих авіаційних ударів на Сумщині зазнали населені пункти Товстодубове та Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, шість районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та шість пунктів управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень, агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі шість із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Лиману, Стариці та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман та у районах населених пунктів Новомихайлівка, Новоселівка, Дерилове, Зарічне, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та в районі Закітного й Калеників.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Родинське, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Василівка, Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, у бік Олександрограда та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку минулої доби загарбники активності не проявляли.