На Донеччині за добу окупанти 33 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще чотири поранено

За 18 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Миколаївці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 701 людину, у тому числі 73 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Миколаївці загинула людина, пошкоджено приватний будинок та авто; у Райгородку пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автомобіль. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено господарчу будівлю та інфраструктуру. У Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і готель.





