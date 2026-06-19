Суд визнав банкрутом шахту «Комсомолець Донбасу»

Господарський суд Донецької області 16 червня визнав банкрутом приватне акціонерне товариство «ДТЕК Шахта «Комсомолець Донбасу», яке до війни було одним з найбільших вуглевидобувних підприємств України.

Про це повідомляється на сайті Верховного суду, інформує Liga.

Підприємство було одним з ключових активів ДТЕК, видобуток на якому сягав рекордних 4,5 млн тонн. Вугілля йшло на теплові електростанції компанії «ДТЕК Східенерго» (Зуївську, Луганську, Курахівську), яку у в 2024 році також визнали банкрутом.

Загалом російська агресія майже повністю знищила колись потужну вуглевидобувну галузь України. Якщо у 2013 році в Україні було 105 шахт, то у 2025 році на вільній території їх залишилося всього 15. Заради збереження галузі держава розглядає варіант із приватизацією всіх державних шахт.

Шахта «Комсомолець Донбасу» розташована у місті Хрестівка (колишнє Кіровське) Донецької області, яке з 2014 року перебуває під російською окупацією.

З 13 березня 2017 року ДТЕК остаточно втратила контроль та доступ до виробничих потужностей і майна підприємства через їх незаконне захоплення, внаслідок чого воно призупинило господарську діяльність. Хоча сама шахта продовжила роботу під контролем окупантів, її видобуток значно скоротився.

Згідно з ухвалою суду від 12 травня, перед банкрутством ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» накопичило близько 747 млн грн боргів, більшість з яких – перед іншими компаніями холдингу.

Суд визнав шахту банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру.

На початку 2025 року через наближення фронту припинилося видобування вугілля на шахтах Покровська, де працювало чотири вугледобувні ділянки. Покровська вугільна група, єдине велике підприємство з видобутку коксівного (металургійного) вугілля під контролем України, входила до складу гірничо-металургійної групи «Метінвест».





