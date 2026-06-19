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Ольга Романова
редактор
13:34, Вчора
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Окупанти двічі обстріляли Краматорськ: дві людини загинули та шестеро поранено, - ВІДЕО

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Окупанти двічі обстріляли Краматорськ: дві людини загинули та шестеро поранено, - ВІДЕО

Щонайменше дві людини загинули і шестеро поранені внаслідок ударів по Краматорську.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Окупанти двічі обстріляли Краматорськ: дві людини загинули та шестеро поранено, - ВІДЕО , фото-1

За його даними, сьогодні в обід росіяни двічі атакували місто, влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчика.

Окупанти двічі обстріляли Краматорськ: дві людини загинули та шестеро поранено, - ВІДЕО , фото-2

Вдруге за день місто потрапило під обстріл приблизно опівдні — і цей обстріл подвоїв кількість загиблих і поранених.
Поранені отримують необхідну медичну допомогу,  двоє з них перебувають у важкому стані. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

Окупанти двічі обстріляли Краматорськ: дві людини загинули та шестеро поранено, - ВІДЕО , фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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