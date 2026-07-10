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Ольга Романова
редактор
12:17, Сьогодні
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Окупанти зруйнували будинок у Краматорській громаді: під завалами загинули двоє людей, - ФОТО

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Окупанти зруйнували будинок у Краматорській громаді: під завалами загинули двоє людей, - ФОТО

Унаслідок російського авіаудару по селищу Шабельківка Краматорської громади загинули двоє людей. Рятувальники деблокували їхні тіла з-під завалів зруйнованого житлового будинку.

Вночі російські війська завдали удару по приватному сектору населеного пункту. Ворожа атака повністю зруйнувала житловий будинок, у якому перебували люди.

Окупанти зруйнували будинок у Краматорській громаді: під завалами загинули двоє людей, - ФОТО, фото-1

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під уламків тіла двох загиблих. Загалом рятувальники розібрали близько 2 тонн будівельних конструкцій. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені.

Окупанти зруйнували будинок у Краматорській громаді: під завалами загинули двоє людей, - ФОТО, фото-2

Крім того, через обстріл виникли пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання на загальній площі 136 квадратних метрів.

Окупанти зруйнували будинок у Краматорській громаді: під завалами загинули двоє людей, - ФОТО, фото-3

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Донеччини.



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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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