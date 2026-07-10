Окупанти зруйнували будинок у Краматорській громаді: під завалами загинули двоє людей, - ФОТО

Унаслідок російського авіаудару по селищу Шабельківка Краматорської громади загинули двоє людей. Рятувальники деблокували їхні тіла з-під завалів зруйнованого житлового будинку.

Вночі російські війська завдали удару по приватному сектору населеного пункту. Ворожа атака повністю зруйнувала житловий будинок, у якому перебували люди.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили з-під уламків тіла двох загиблих. Загалом рятувальники розібрали близько 2 тонн будівельних конструкцій. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені.

Крім того, через обстріл виникли пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання на загальній площі 136 квадратних метрів.

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Донеччини.





